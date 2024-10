Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)DEL 7 OTTOBREORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE; CONSEGUENTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PISANA. E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, MA IN CARREGGIATA INTERNA, C’È UN ALTRO INCIDENTE CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SALARIA. SULLANAPOLI, PER LAVORI DI INSTALNE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE, DA OGGI E FINO AL 10 OTTOBRE, IN ORARIO 22 – 5, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI VALMONTONE, IN USCITA PER CHI PROVIENE DA FIRENZE/. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE ALLA STAZIONE DI COLLEFERRO, AL KM 592+900.