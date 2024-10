Torino, galà al Museo del Cinema: Scorsese premiato con la Stella della Mole (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gran galà a Torino per la consegna del premio “Stella della Mole” al cineasta statunitense Martin Scorsese. Tantissimi gli ospiti accorsi al Museo del Cinema di Torino. Sul Red Carpet hanno sfilato diverse personalità del Cinema, tra loro William Dafoe e Giuseppe Tornatore ma anche gli sceneggiatori Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Lapresse.it - Torino, galà al Museo del Cinema: Scorsese premiato con la Stella della Mole Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Granper la consegna del premio “” al cineasta statunitense Martin. Tantissimi gli ospiti accorsi aldeldi. Sul Red Carpet hanno sfilato diverse personalità del, tra loro William Dafoe e Giuseppe Tornatore ma anche gli sceneggiatori Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti.

