Teatro, Rocco Siffredi: “Come Tyson racconto mia vita senza rimpianti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex attore porno Rocco Siffredi ha presentato lo spettacolo teatrale sulla sua vita ‘Siffredi racconta Rocco‘, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, in tour dal 29 ottobre con la prima data al Tam – Teatro Arcinboldi di Milano, poi al Teatro Alfieri di Torino (4 novembre) e al Brancaccio di Roma (18 novembre). “L’idea è nata qualche anno fa, il primo input me lo ha dato Mike Tyson, che ho visto in uno spettacolo simile diretto da Spike Lee, in cui raccontava la vita di un pugile che si diverte e che fa divertire il pubblico attraverso foto e video. Un’idea geniale e per cui ho pensato che era quella la mia idea di Teatro”, ha dichiarato a LaPresse Siffredi . “Mi ha dato la voglia e lo spunto di provarci, poi mia moglie mi ha spinto ricordandomi che io mi diverto a raccontare gli aneddoti della mia vita. E poi la serie tv, in cui sembravo troppo cupo. Lapresse.it - Teatro, Rocco Siffredi: “Come Tyson racconto mia vita senza rimpianti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex attore pornoha presentato lo spettacolo teatrale sulla suaracconta‘, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, in tour dal 29 ottobre con la prima data al Tam –Arcinboldi di Milano, poi alAlfieri di Torino (4 novembre) e al Brancaccio di Roma (18 novembre). “L’idea è nata qualche anno fa, il primo input me lo ha dato Mike, che ho visto in uno spettacolo simile diretto da Spike Lee, in cui raccontava ladi un pugile che si diverte e che fa divertire il pubblico attraverso foto e video. Un’idea geniale e per cui ho pensato che era quella la mia idea di”, ha dichiarato a LaPresse. “Mi ha dato la voglia e lo spunto di provarci, poi mia moglie mi ha spinto ricordandomi che io mi diverto a raccontare gli aneddoti della mia. E poi la serie tv, in cui sembravo troppo cupo.

Rocco Siffredi per la prima volta a teatro con "Siffredi racconta Rocco" - Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, celebrata dai media e dal cinema. Per la prima volta a raccontarsi sarà finalmente lui, nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale... (Firenzetoday.it)

Rocco Siffredi si racconta a teatro. Il tour al via da Firenze - 210804). I biglietti per data fiorentina – da 28 a 38 euro - sono disponibili sul sito www. boxofficetoscana. Un uomo. it/punti-vendita - tel. 055. Un racconto inedito e sincero che procede per suggestioni e ricordi, senza un ordine cronologico, alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, ... (Lanazione.it)

Siffredi racconta Rocco. La prima volta di Rocco Siffredi a teatro. Al via da Firenze il tour che porterà in giro il celebre pornodivo - Per la prima volta a raccontarsi sarà finalmente lui, nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale: “Siffredi racc . Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale e icona dalle mille contraddizioni, celebrata dai media dal ... (Ilgiornaleditalia.it)