Spa e terme in gravidanza: cosa si può fare e cosa evitare (Di lunedì 7 ottobre 2024) La gravidanza è un periodo estremamente intenso, stressante e faticoso; perché allora non cercare sollievo e tranquillità in una Spa o in un centro termale da sole, in compagnia del partner o delle amiche? La prospettiva è sicuramente affascinante e piacevole, ma è necessario fare una serie di precisazioni perché non sono pochi i rischi, sia per la donna che per il feto, di utilizzare terme e Spa in gravidanza. Si può andare alla Spa in gravidanza? Quando si parla di Spa si fa riferimento a quelle strutture nelle quali si offrono diversi servizi rivolti al benessere e al relax. In questo senso ci sono i trattamenti basati sull’utilizzo dell’acqua (saune, piscine termali e bagni turchi) ma anche massaggi, fanghi, aromaterapia, trattamenti per il viso e per il corpo, eccetera. A differenza delle terme, quindi, vi è un’offerta più articolata. Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Laè un periodo estremamente intenso, stressante e faticoso; perché allora non cercare sollievo e tranquillità in una Spa o in un centro termale da sole, in compagnia del partner o delle amiche? La prospettiva è sicuramente affascinante e piacevole, ma è necessariouna serie di precisazioni perché non sono pochi i rischi, sia per la donna che per il feto, di utilizzaree Spa in. Si può andare alla Spa in? Quando si parla di Spa si fa riferimento a quelle strutture nelle quali si offrono diversi servizi rivolti al benessere e al relax. In questo senso ci sono i trattamenti basati sull’utilizzo dell’acqua (saune, piscine termali e bagni turchi) ma anche massaggi, fanghi, aromaterapia, trattamenti per il viso e per il corpo, eccetera. A differenza delle, quindi, vi è un’offerta più articolata.

Gravidanzaonline.it - Spa e terme in gravidanza: cosa si può fare e cosa evitare

