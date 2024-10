Scorsese, non dico arrivederci al cinema, ho film da fare (Di lunedì 7 ottobre 2024) "No, non intendo assolutamente dire arrivederci al cinema. Devo fare ancora alcuni film, spero che Dio mi dia la forza e i soldi per farli". Così il regista Martin Scorsese in un incontro con la stampa al Museo del cinema, dove questa sera riceverà il Premio Stella della Mole. "Il film su Sinatra è stato rimandato, quello su Gesù ci sto lavorando" ha spiegato il regista a proposito dei tempi posticipati a una data indefinita dei due film che aveva annunciato di voler girare Vita di Gesù e Sinatra back- to-back. Quotidiano.net - Scorsese, non dico arrivederci al cinema, ho film da fare Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "No, non intendo assolutamente direal. Devoancora alcuni, spero che Dio mi dia la forza e i soldi per farli". Così il regista Martinin un incontro con la stampa al Museo del, dove questa sera riceverà il Premio Stella della Mole. "Ilsu Sinatra è stato rimandato, quello su Gesù ci sto lavorando" ha spiegato il regista a proposito dei tempi posticipati a una data indefinita dei dueche aveva annunciato di voler girare Vita di Gesù e Sinatra back- to-back.

Martin Scorsese - il 7 ottobre al Museo Nazionale del Cinema - gira in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi - Nonostante il rinvio dei suoi annunciati lungometraggi, Martin Scorsese, in arrivo al museo del cinema di Torino il 7 ottobre per ricevere la Stella della Mole, non resta inattivo ma gira in Italia un documentario su antichi naufragi. (Comingsoon.it)

Martin Scorsese arriva a Torino il 7 e 8 ottobre - terrà una Masterclass al Museo del Cinema - Il leggendario regista sarà in città il 7 e ottobre, ospite del Museo Nazionale del Cinema, per incontrare il pubblico in occasione di una masterclass e una retrospettiva. Il Museo …. Torino si prepara ad accogliere Martin Scorsese. Considerato il più grande cineasta americano vivente, Scorsese ha ... (Movieplayer.it)

Martin Scorsese dice davvero addio al Cinema? Quali sono gli ultimi film - Progetti…. Martin Scorsese cancella i suoi progetti cinematografici: “Vita di Gesù” e “Sinatra” Le recenti novità riguardanti Martin Scorsese hanno scosso il mondo del cinema, con la notizia della cancellazione di due dei suoi attesissimi film: “Vita di Gesù” e “Sinatra”, quest’ultimo previsto come ... (Mistermovie.it)