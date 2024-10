Sciagura stradale in via Decio Raggi: travolto ed ucciso sotto gli occhi della moglie (Di lunedì 7 ottobre 2024) travolto ed ucciso mentre stava rincasando insieme alla moglie. Sciagura stradale domenica sera in via Decio Raggi, a Carpena. Il dramma si è consumato intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, la vittima, il 69enne Anseride (Di lunedì 7 ottobre 2024)edmentre stava rincasando insieme alladomenica sera in via, a Carpena. Il dramma si è consumato intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunisticaPolizia Locale, la vittima, il 69enne Anseride (Forlitoday.it)

Forlitoday.it - Sciagura stradale in via Decio Raggi: travolto ed ucciso sotto gli occhi della moglie

