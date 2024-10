Sbarra, 'non si deve assolutamente toccare la spesa sociale' (2) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Elly Schlein sta avendo dei confronti con le parti sociali su Psb e legge di Bilancio. Già la scorsa settimana aveva incontrato il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo anche indicato - indica Sbarra, che ha partecipato oggi all'incontro, nella sede del Pd, accompagnato dalla segretaria confederale Cisl Daniela Fumarola - quali sono le nostre priorità in vista del confronto che ci sarà, immaginiamo, con il Governo sui contenuti della Legge di Stabilità". Con il Pd "su alcuni obiettivi, anche rispetto alla necessità di guardare alla crescita e di rilanciare in maniera più forte gli investimenti, a cominciare dalla messa a terra delle risorse del Pnrr, vedo molti punti di simmetria", indica dopo l'incontro il segretario generale Cisl: "Mi pare che rispetto alle nostre priorità ci sia condivisione e convergenza, in parte, del Pd. Quotidiano.net - Sbarra, 'non si deve assolutamente toccare la spesa sociale' (2) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Elly Schlein sta avendo dei confronti con le parti sociali su Psb e legge di Bilancio. Già la scorsa settimana aveva incontrato il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo anche indicato - indica, che ha partecipato oggi all'incontro, nella sede del Pd, accompagnato dalla segretaria confederale Cisl Daniela Fumarola - quali sono le nostre priorità in vista del confronto che ci sarà, immaginiamo, con il Governo sui contenuti della Legge di Stabilità". Con il Pd "su alcuni obiettivi, anche rispetto alla necessità di guardare alla crescita e di rilanciare in maniera più forte gli investimenti, a cominciare dalla messa a terra delle risorse del Pnrr, vedo molti punti di simmetria", indica dopo l'incontro il segretario generale Cisl: "Mi pare che rispetto alle nostre priorità ci sia condivisione e convergenza, in parte, del Pd.

Sbarra: 'Non si deve assolutamente toccare la spesa sociale' - "Abbiamo ragionato sui contenuti di questo piano strutturale di bilancio che il governo dopo il passaggio deve mandare in Europa. (ANSA) ... (ansa.it)

