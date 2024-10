Donnapop.it - Sangiovanni torna su Instagram, cosa gli era successo e come sta adesso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo un lungo periodo di silenzio e assenza dai social media,, ex allievo del talent show Amici e giovane talento della musica italiana, è finalmenteto su. La sua scomparsa dai riflettori aveva destato preoccupazione tra i fan, soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove aveva presentato il brano “Finiscimi”, ispirato alla fine della relazione con Giulia Stabile. La canzone, nonostante le alte aspettative, non era riuscita a conquistare il pubblico, finendo agli ultimi posti delle classifiche. Questo periodo segnava un momento di crisi personale e artistica per, che, successivamente, aveva rivelato di soffrire di problemi legati alla salute mentale, annunciando di voler prendersi una pausa per ritrovare equilibrio e serenità.