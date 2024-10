Sala a Segre: "Sei la guida di Milano" (Di lunedì 7 ottobre 2024) 22.15 Commemorazione alla Sinagoga di Milano per le vittime dell'attacco del 7 ottobre in Israele."L'antisemitismo non può e non deve avere spazio in città", ha detto il sindaco Sala."Intollerabili le offese ai sopravvissuti all'Olocausto". E rivolto a Liliana Segre:"Sei la guida più importante per Milano". Il vicepresidente della comunità ebraica,Boni,ha ringraziato Segre. "Nessuno come lei può sentire il peso di questo momento storico".Lungo applauso per Segre."Non potevo mancare",ha detto. Presente il presidente del Senato La Russa Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 22.15 Commemorazione alla Sinagoga diper le vittime dell'attacco del 7 ottobre in Israele."L'antisemitismo non può e non deve avere spazio in città", ha detto il sindaco."Intollerabili le offese ai sopravvissuti all'Olocausto". E rivolto a Liliana:"Sei lapiù importante per". Il vicepresidente della comunità ebraica,Boni,ha ringraziato. "Nessuno come lei può sentire il peso di questo momento storico".Lungo applauso per."Non potevo mancare",ha detto. Presente il presidente del Senato La Russa

