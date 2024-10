Prova di carattere con la Clodiense Micidiale uno-due di Ferri e Mehic

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) di Luca Di Falco LEGNAGO (Verona) Prima vittoria stagionale per la Pro Patria che espugna il campo del Mario Sandrini, campo casalingo per l’UnionChioggia Sottomarina. I tre punti conquistati dai tigrotti biancoblù di mister Riccardo Colombo sono fondamentali e finalmente rompono il ghiaccio nel girone A della serie C, con il primo successo tanto atteso dai tifosi bustocchi. Una vittoria meritata, frutto del lavoro condotto dall’allenatore Colombo, che ha saputo preparare al meglio la trasferta nella bassa veronese, non fallendo il colpaccio messo in agenda dopo tanta attesa. La Pro Patria comincia con il piede giusto il match, grazie alla marcatura dopo solamente 4’ diche ruba la sfera a Salvi e riesce a battere Gasparini, mettendo subito in discesa l’incontro per i propri colori.