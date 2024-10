Thesocialpost.it - Portella di Mare, in fiamme un capannone enorme: è di una cooperativa ortofrutticola

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un vasto incendio ha colpito unindustriale di unadi, frazione di Misilmeri. Il rogo è scoppiato nel tardo pomeriggio, poco prima delle 20, in via Antonello da Messina. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per dole, supportate anche da una autobotte della Protezione civile comunale. Fortunatamente, non si registrano feriti.Leggi anche: Rally del Marocco, incidente mortale: morto il motociclista francese Frédéric Baudry Anche il sindaco Rosario Rizzolo si è recato sul posto non appena appresa la notizia. L’incendio ha causato rallentamenti sulla Palermo-Agrigento, a causa del denso fumo che ha invaso la zona, creando disagi al traffico. Le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state chiarite.