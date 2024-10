Perché il caso sulla strage di Erba non è stato riaperto? Depositate le motivazioni sulla mancata revisione (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta di revisione presentata per la strage di Erba è stata dichiarata "inammissibile" dai giudici della Corte d’Appello di Brescia Notizie.virgilio.it - Perché il caso sulla strage di Erba non è stato riaperto? Depositate le motivazioni sulla mancata revisione Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta dipresentata per ladiè stata dichiarata "inammissibile" dai giudici della Corte d’Appello di Brescia

Strage di Erba - ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo su Olindo e Rosa - La pista della droga: nessun riscontro «L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti é stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro», da parte della Guardia di Finanza e «non può certo ... (Open.online)

“Da Frigerio ricostruzione lucida”. Giudici spiegano il ‘no’ al processo di revisione sulla strage di Erba - L'unico sopravvissuto alla strage di Erba "aveva riconosciuto il suo aggressore in Olindo Romano", un riconoscimento che "aveva ripetuto in dibattimento senza titubanze". Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Brescia nelle motivazioni, depositate oggi, con le quali è stato giudicata ... (Fanpage.it)

Strage Erba - respinta richiesta di revisione del processo - Il super testimone della strage di Erba, Mario Frigerio, è attendibile. Ne è convinta la corte d'Appello di Brescia che, nelle motivazioni con cui respinge la richiesta di revisione di Olindo Romano e Rosa Bazzi (i coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio ... (Tg24.sky.it)