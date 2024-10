Omicidio a Pisa uomo ucciso sotto casa davanti a moglie e figli

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Intorno alle 21 di domenica 6 ottobre, nella frazione Oratoio di, undi 37 anni di origini albanesi è statoa colpi di pistolaallae a uno dei suoi. L’è avvenuto mentre nella cittadina stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. La vittima, Beni Arshiaj, muratore incensurato e padre di duepiccoli, era appena rientrata ae aveva parcheggiato il suo furgone quando è stato freddato. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, quello alla testa. Il parroco: «Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio di colpi mortali» Non è ancora chiaro il movente del delitto, né l’ambiente dentro il quale sarebbe maturato.