Nehellenia svela un retroscena su Global All Stars. Kween Kong sbotta: “Quello che hai detto al limite della diffamazione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nehellenia nel corso di una diretta Instagram ha raccontato Quello che non abbiamo visto durante l’Untucked dell’ultima puntata di Global All Stars. Ha parlato di scene tagliate, scontro verbale piuttosto acceso e ha dichiarato che pure la produzione sarebbe intervenuta per placare gli animi. A litigare sarebbero state Alyssa Edwards e Kween Kong. Il disguido fra le due sarebbe nato quando l’americana ha detto all’australiana di non essere così dura nei confronti di Nehellenia che, via social, ha detto che Kween Kong si è “comportato come una prepotente” e che “la cosa è diventata quasi fisica”. Parole che non sono affatto piaciute a Kween Kong che via social ha attaccato l’italiana. Biccy.it - Nehellenia svela un retroscena su Global All Stars. Kween Kong sbotta: “Quello che hai detto al limite della diffamazione” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nel corso di una diretta Instagram ha raccontatoche non abbiamo visto durante l’Untucked dell’ultima puntata diAll. Ha parlato di scene tagliate, scontro verbale piuttosto acceso e ha dichiarato che pure la produzione sarebbe intervenuta per placare gli animi. A litigare sarebbero state Alyssa Edwards e. Il disguido fra le due sarebbe nato quando l’americana haall’australiana di non essere così dura nei confronti diche, via social, hachesi è “comportato come una prepotente” e che “la cosa è diventata quasi fisica”. Parole che non sono affatto piaciute ache via social ha attaccato l’italiana.

Nehellenia ricorda Global All Stars : “Le altre queens mi hanno fatto sgambetti” - Se nella competizione puoi fare uno gambetto, lo fai. Non è una cosa che mi appartiene e non l’ho fatto, ma ne ho ricevuti parecchi. Capisco che è stato fatto con fini puramente competitivi. La competizione inizia proprio lì, nel momento in cui vuoi solo vincere e, per vincere, finisce l’amicizia, ... (Biccy.it)

‘RuPaul’s Drag Race Global All Stars’ - Nehellenia per l’Italia : «Quanti sgambetti ho ricevuto…» - Non è una cosa che mi appartiene e non l’ho fatto, ma ne ho ricevuti parecchi. Ecco, sentir dire dalla leggenda, dalla regina delle Drag, una frase del genere è tanto. twitter. Per questo, ricevere prima le certezze da Drag Race Italia e adesso in un contesto così globale per me è stato bellissimo. ... (Funweek.it)

‘RuPaul’s Drag Race Global All Stars’ - Nehellenia per l’Italia : «Quanti sgambetti ho ricevuto…» - Non è da me ma c’è chi ne fa il suo motto”. Ecco, dovremmo iniziare ad aprire gli occhi”. Ma anche un premio di 200. Tu fai venire voglia alle persone di tifare per te e di amarti’. “In Italia l’aspetto più importante su cui si dovrebbe intervenire – ci dice – è aprire un po’ la mente. È ... (Funweek.it)