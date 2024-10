Terzotemponapoli.com - Nazionale, Spalletti: “Ho rivisto lo spirito della sosta precedente”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lucianoha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa che precede gli impegniItaliana in Nations League. Di seguito quanto dichiarato dall’ex allenatore del Napoli.”: “Gli infortuni succedono” Così il tecnico toscano: “I calciatori se fanno bene qui, fanno bene anche nella loro squadre. Gli infortuni succedono, molto dipende dalla pressione che hanno nella testa, non dalla fatica muscolare. I giocatori sono entusiasti di ritrovarsi, holo, con la gioia di vestire questa maglia. Per me laè un’emozione permanente e anche per i calciatori mi sembra che sia bello, li ho trovati felici e questo fa la differenza. Poi, dobbiamo anche credere ai calciatori, è inutile obbligarli se stanno male.