**Mo: Schlein, 'vicini a famiglie di vittime e rapiti, ora cessate il fuoco'** (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "È passato un anno dalla brutale strage di oltre 1200 civili israeliani compiuta da Hamas. Un attacco terroristico vigliacco e atroce, che abbiamo condannato subito, in cui persone innocenti, famiglie, giovani e bambini sono stati trucidati barbaramente". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "La reazione del governo di Netanyahu ha portato nel corso di quest'anno al massacro di oltre 40mila persone a Gaza, di cui quasi 20mila minori. I palestinesi non possono subire una punizione collettiva per gli atti atroci di Hamas del 7 ottobre scorso. Alle famiglie delle vittime e delle persone ancora ostaggio di Hamas rinnoviamo la nostra vicinanza. Non c'è mai alcuna giustificazione per compiere massacri di civili".

