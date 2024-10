Mensa scolastica sospesa | 900 alunni senza servizio ultimatum dal Comune

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - Ilimpone una scadenza alla ditta incaricata per trovare una soluzione al, tra proteste e malumori delle famiglie. Il problema della mancata attivazione delnelle scuole di primo e secondo grado, che coinvolge circa 900, sta generando forti polemiche. Il pasto in, previsto per il 2 ottobre, non è stato avviato a causa della mancanza di un centro di cottura da parte della ditta incaricata. Questa situazione ha spinto ilad agire con fermezza, emettendo una diffida nei confronti dell'azienda. Secondo il sindaco Gianfranco Di Piero, la ditta ha tempo fino all'11 ottobre per risolvere la questione e trovare una struttura adeguata per la preparazione dei pasti. In caso contrario, ilsarà affidato a un’altra impresa.