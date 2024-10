Manchester City, vinta la battaglia legale contro la Premier League sulle sponsorizzazioni con parti correlate (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il Manchester City Football Club ringrazia gli illustri membri del Tribunale arbitrale per il loro lavoro e le loro considerazioni e accoglie con favore le loro conclusioni”. Lo scrive il club che conferma la vittoria in una battaglia legale con la Premier League sul tema delle regole sulle sponsorizzazioni con parti correlate (APT). La lega aveva bloccato due accordi di sponsorizzazione del City, ma una commissione indipendente ha stabilito che il regolamento della Premier League in materia di accordi commerciali tra club e parti correlate, come i rapporti della società con Etihad, sia illegittimo. “Il Club ha avuto successo con la sua richiesta: le regole sulle Associated Party Transaction (APT) sono state ritenute illegali le decisioni della Premier League su due specifiche operazioni di sponsorizzazione del MCFC sono state annullate”, si legge nel comunicato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “IlFootball Club ringrazia gli illustri membri del Tribunale arbitrale per il loro lavoro e le loro considerazioni e accoglie con favore le loro conclusioni”. Lo scrive il club che conferma la vittoria in unacon lasul tema delle regolecon(APT). La lega aveva bloccato due accordi di sponsorizzazione del, ma una commissione indipendente ha stabilito che il regolamento dellain materia di accordi commerciali tra club e, come i rapporti della società con Etihad, sia illegittimo. “Il Club ha avuto successo con la sua richiesta: le regoleAssociated Party Transaction (APT) sono state ritenute illegali le decisioni dellasu due specifiche operazioni di sponsorizzazione del MCFC sono state annullate”, si legge nel comunicato.

