Lo conosco da molti anni chi sta aspettando Maria Elena Boschi l' accusa choc contro Conte

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "StaTrump per tornare a destra". L'dia Giuseppeè di quelle pesanti. Anzi, tombali. Che a sinistra il campo largo sia ormai una utopia è cosa certa, e non solo per le parole con cui proprio il leader del Movimento 5 Stelle ha detto no alle alleanze con Italia Viva di Matteo Renzi. Ma quel che ancora non è chiaro è dove porterà questa rottura tra 5 Stelle e Pd. Intervistata dal Corriere della Sera, l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi parla senza mezzi termini di "rancore" riguardo a: "Ancora non digerisce la sostituzione con Draghi, sta fermando il cantiere del centrosinistra",la. Che sottolinea di avere "un buon rapporto personale" con Elly Schlein, "ma il problema non siamo noi. Iv ha aperto il dialogo perché lo ha chiesto Schlein. Se adesso Elly fa un passo indietro, la credibilità la perde lei, non noi.