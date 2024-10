"L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo", al via la campagna per Giornata mondiale della vista (Di lunedì 7 ottobre 2024) ‘L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo’. È lo slogan della ‘Giornata mondiale della vista’, che si svolge giovedì 10 ottobre, un appuntamento istituito dall’Organizzazione mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ‘cigli. Laci’. È lo slogan’, che si svolge giovedì 10 ottobre, un appuntamento istituito dall’OrganizzazioneSanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia

Messinatoday.it - "L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo", al via la campagna per Giornata mondiale della vista

Tiro a segno: a lima sul podio la portacolori di via agucchi. Magnani sulle orme di Maldini: argento mondiale juniores - E’ sempre il Tiro a Segno di Bologna a dimostrare la sua grandezza. Grazie alle sue doti, un’altra medaglia d’argento, in questo caso mondiale, prende la strada delle Due Torri. Dopo l’argento olimpico conquistato da Federico Nilo Maldini, che nel poligono di via Agucchi è cresciuto, ecco un altro ... (Leggi la notizia)

Classifica Mondiale MotoGP 2024: Bagnaia si porta a -10 da Martin. Ormai è corsa a due - Pol Espargarò (KTM) 12 23. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Johann Zarco (Honda) 36 18. Augusto Fernandez (KTM) 20 22. Aleix Espargarò ... (Leggi la notizia)

Motociclismo, Dalla Porta a sole due gare dal "sogno-Mondiale" - E' l'ultimo messaggio che, pochi giorni fa, Lorenzo Dalla Porta ha mandato al Team GV Racing e ai suoi tifosi, guardando già ai prossimi due impegni. G. F. Prato, 3 ottobre 2024 - “Torneremo presto a correre insieme”. Anche per poter trattare da una posizione di forza un ingaggio per il 2025, ... (Leggi la notizia)