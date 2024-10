Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Giove particolarmente adatto per chi lavora in uffici legali, studi medici, attività nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, protegge in un certo senso anche uomini politici e giudici. Voi tutti riuscite ad avere contatti positivi con questo tipo di persone, Luna scorpionica è congiunta anche oggi a Venere, chiarite i rapporti intimi ma soprattutto vivete la passionalità alla luce del giorno. Dovete rivedere tutta la vostra storia professionale. Toro Luna ancora nell'umido Scorpione, controllate i punti deboli nella salute, viaggiate con prudenza (ma è un suggerimento diretto a tutti i segni, perché i viaggi nazionali e internazionali sono disturbati da Plutone-Mercurio). (Iltempo.it)