L’amore non lo vede nessuno l’ultimo romanzo di Giovanni Grasso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “non lo” è il libro scritto da, edito da Rizzoli, che lo stesso autore ha presentato all’Auditorium Parco della Musica a Roma, in un accurato dialogo con Agnese Pini. Tra un aspetto e l’altro del libro, Greta Scarano e Cesare Bocci hanno letto e interpretato alcuni estratti del. Inoltre, la musica di Stefano Di Battista e il suo quintetto jazz ha accompagnato l’intera presentazione. In questo racconto che indaga l’animo umano,ha voluto intraprendere “un viaggio molto profondo all’interno della coscienza di tutti i personaggi”. Un percorso emblematico che assume diversi significati a partire dal titolo,non lo, che è “una frase di una predica di Sant’Agostino, in cui vuole dimostrare l’esistenza di Dio che non sima se ne vedono gli effetti.