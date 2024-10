L’altra faccia della Luna: le veliste di Luna Rossa (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Coppa America è difficile da spiegare a chi è esterno. Lo capiamo dal modo in cui le ragazze del team Luna Rossa ci parlano. La Coppa è tutto. Per mesi. È fatta di dietro le quinte, di fatica e di grande amore. Le ragazze sono toste, talentuose, brillanti e con una passione per la vela talmente grande che c’è da rimanere estasiati nell’assistere alla loro partecipazione al primo dock out (l’uscita della barca dalla banchina per iniziare una regata) di Luna Rossa Prada Pirelli. Il tricolore disegnato sul volto, le pentole usate come piatti di una batteria, e anche un megafono al seguito dopo aver perso la voce in più occasioni. Non è un tifo. E’ molto di più. Iodonna.it - L’altra faccia della Luna: le veliste di Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Coppa America è difficile da spiegare a chi è esterno. Lo capiamo dal modo in cui le ragazze del teamci parlano. La Coppa è tutto. Per mesi. È fatta di dietro le quinte, di fatica e di grande amore. Le ragazze sono toste, talentuose, brillanti e con una passione per la vela talmente grande che c’è da rimanere estasiati nell’assistere alla loro partecipazione al primo dock out (l’uscitabarca dalla banchina per iniziare una regata) diPrada Pirelli. Il tricolore disegnato sul volto, le pentole usate come piatti di una batteria, e anche un megafono al seguito dopo aver perso la voce in più occasioni. Non è un tifo. E’ molto di più.

