La Serie A ci ricasca, troppi rigori concessi: il confronto con le ultime stagioni e con la Premier League | I dati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una volta che si dirada il polverone di polemiche sulle decisioni arbitrali dell’ultima giornata di Serie A, l’unico modo per provare a fare chiarezza è affidarsi ai dati. Le statistiche non hanno bandiere e non tifano per nessuno, quindi possono aiutare a capire cosa sta succedendo in questo primo scorcio di campionato 2024/25. E danno già una prima risposta chiara: gli arbitri italiani – con la complicità del Var – sono tornati a fischiare troppi calci di rigore. La partita tra Fiorentina e Milan di domenica sera (tre rigori concessi) rappresenta probabilmente l’apice di questa deriva. Ma andare a discutere sui singoli episodi – compreso ad esempio il rigore non fischiato alla Roma contro il Monza – sarebbe fuorviante. Bisogna appunto guardare al dato generale, che è inequivocabile: tra i top 5 campionati europei, la Serie A è quella in cui si fischiano più rigori. Ilfattoquotidiano.it - La Serie A ci ricasca, troppi rigori concessi: il confronto con le ultime stagioni e con la Premier League | I dati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una volta che si dirada il polverone di polemiche sulle decisioni arbitrali dell’ultima giornata diA, l’unico modo per provare a fare chiarezza è affidarsi ai. Le statistiche non hanno bandiere e non tifano per nessuno, quindi possono aiutare a capire cosa sta succedendo in questo primo scorcio di campionato 2024/25. E danno già una prima risposta chiara: gli arbitri italiani – con la complicità del Var – sono tornati a fischiarecalci di rigore. La partita tra Fiorentina e Milan di domenica sera (tre) rappresenta probabilmente l’apice di questa deriva. Ma andare a discutere sui singoli episodi – compreso ad esempio il rigore non fischiato alla Roma contro il Monza – sarebbe fuorviante. Bisogna appunto guardare al dato generale, che è inequivocabile: tra i top 5 campionati europei, laA è quella in cui si fischiano più

Rigori dati - non dati e parati. E le solite polemiche arbitrali : cosa è successo in Serie A - Nell'ultima giornata di Serie A dominano i calci di rigore. Tre falliti in Fiorentina-Milan e due trasformati in Juve-Cagliari. Proteste vibranti della Roma per un penalty non concesso a Baldanzi nel finale. (Ilgiornale.it)

Serie A 2024-2025 - 7ª giornata : i calciatori diffidati e squalificati - 30 Diffidati Juventus (prossima partita Lazio in casa): nessunoSqualificati Juventus: nessunoDiffidati Cagliari (prossima partita Torino in casa): nessunoSqualificati Cagliari: nessuno BOLOGNA-PARMA domenica 6 ottobre ore 15 Diffidati Bologna (prossima partita Genoa in trasferta): ... (Inter-news.it)

EA FC 25 Candidati POTM Serie A Di Settembre Vota Il Migliore - Potrete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link a partire da oggi. Continuate a seguirci anche tramite i nostri canali social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Prima di lasciarvi alla lista completa dei candicati vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile ... (Fifaultimateteam.it)

L’ispettore Stucky: la serie tv su Rai 2 dai romanzi di Fulvio Ervas in arrivo a ottobre - L'attore Giuseppe Battiston interpreterà l'ispettore Stucky nella serie tv omonima dal 30 ottobre su Rai due, tratta dai romanzi di Fulvio Ervas. Il decimo romanzo con protagonista Stucky uscirà quest ... (sololibri.net)

Rigori dati, non dati e parati. E le solite polemiche arbitrali: cosa è successo in Serie A - Nell'ultima giornata di Serie A dominano i calci di rigore. Tre falliti in Fiorentina-Milan e due trasformati in Juve-Cagliari. Proteste vibranti della Roma per un penalty non concesso a Baldanzi nel ... (ilgiornale.it)

Serie A 2024/25, ecco tutti i risultati della settima giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della settima giornata di Serie A 2024/25 e la classifica. Il Napoli chiude davanti a Inter e Juve alla sosta. (generationsport.it)