Italia, Spalletti SICURO: «Non si gioca troppo, è solo un ALIBI. Chiesa e Zaccagni? Le porte NON sono così aperte…» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, sul ritorno degli azzurri in Nations League. Tutti i dettagli in merito Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista dei nuovi dell’Italia in Nations League. CONTINUITA’ – «All’inizio c’era da cambiare qualcosa, ora la parola d’ordine è dare continuità. I nostri campioni hanno campito che sfruttare bene queste Calcionews24.com - Italia, Spalletti SICURO: «Non si gioca troppo, è solo un ALIBI. Chiesa e Zaccagni? Le porte NON sono così aperte…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’, sul ritorno degli azzurri in Nations League. Tutti i dettagli in merito Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista dei nuovi dell’in Nations League. CONTINUITA’ – «All’inizio c’era da cambiare qualcosa, ora la parola d’ordine è dare continuità. I nostri campioni hanno campito che sfruttare bene queste

Milan - Daniel Maldini come Cesare e Paolo : convocato in Nazionale da Luciano Spalletti - Il trequartista di proprietà del Monza, passato a titolo definitivo nel club brianzolo dal Milan in estate, ha convinto il ct dell’Italia Luciano Spalletti con grandi prestazioni in campionato. Sì, perché aver lasciato andare un giocatore così talentuoso e promettente a titolo definitivo è un po’ ... (Dailymilan.it)

Milan - Luciano Spalletti chiama Matteo Gabbia in Nazionale - Milan, Matteo Gabbia conquista Spalletti e raggiunge la Nazionale View this post on Instagram A post shared by Matteo Gabbia (@matteo_gabbia19) Milan, Luciano Spalletti chiama Matteo Gabbia in Nazionale LEGGI ANCHE Verso Fiorentina-Milan, si ferma Davide ... (Dailymilan.it)

Nazionale italiana - i convocati del ct Luciano Spalletti : i giovani Pisilli e Maldini - ma anche due novità da Juventus e Milan - La Nazionale si radunerà domenica a Coverciano e nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre si trasferirà a Roma per rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna ... (Ilfattoquotidiano.it)