Israele ricorda il 7 ottobre lanciando missili su Gaza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una celebrazione in ricordo delle vittime dell’attacco che, un anno fa, dava inizio alla battaglia più cruenta della storia del conflitto israelo-palestinese. Oggi infatti si sono svolte alcune celebrazioni a Reim, il luogo del massacro al festival musicale Nova. Qui, esattamente un anno fa, Hamas aveva attaccato il sud del Paese. E oggi, dopo un anno, una folla ha dato il via alle cerimonie, facendo un minuto di silenzio alle 6.29, 5:29 in Italia. L’orario è lo stesso di inizio dell’attacco del movimento islamista palestinese nel sudcommemora le vittime del 7bombardandoE proprio in occasione di questa commemorazione l’esercito israeliano (Idf) segnala quattro razzi provenienti dal sud della Striscia diquando erano iniziate da poco le celebrazioni. (Metropolitanmagazine.it)