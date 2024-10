Israele bombarda Gaza | Sventato attacco con razzi di Hamas per anniversario

Israele bombarda Gaza: ā€œSventato attacco con razzi di Hamas per anniversarioā€ (Di lunedƬ 7 ottobre 2024) Le commemorazioni iniziate alle 6.30. Fuori dalla residenza di Netanyahu la protesta delle famiglie degli ostaggi. razzi da Gaza nella zona di Sufa. Annunciata la morte di un ostaggio Mentre continuano gli attacchi al Libano e a Gaza, Israele celebra oggi il primo anniversario dell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas con veglie e Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedƬ 7 ottobre 2024) Le commemorazioni iniziate alle 6.30. Fuori dalla residenza di Netanyahu la protesta delle famiglie degli ostaggi.danella zona di Sufa. Annunciata la morte di un ostaggio Mentre continuano gli attacchi al Libano e acelebra oggi il primodell'del 7 ottobre da parte dicon veglie e

Sbircialanotizia.it - Israele bombarda Gaza: ā€œSventato attacco con razzi di Hamas per anniversarioā€

