Israele annuncia morte di un ostaggio ' il corpo è a Gaza'

Il comune di Petah Tikva, nel centro di Israele, ha annunciato che l'ostaggio Idan Shtivi, 28 anni, è stato assassinato il 7 ottobre 2023 al festival Nova di Reim e il suo corpo è trattenuto a Gaza. Lo riporta Haaretz. L'Idf ha affermato che l'ostaggio Idan Shtivi è stato dichiarato morto in base a nuove informazioni di intelligence. Lo riporta il Times of Israel. L'esercito ha detto ieri alla famiglia di Shtivi di aver concluso che il giovane è stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre al festival Nova e che il suo corpo è stato portato a Gaza. L'Idf afferma che "la decisione di dichiararlo morto si basa su informazioni di intelligence confermate da un gruppo di esperti del ministero della Salute, insieme a partecipanti del ministero degli Affari religiosi e della polizia israeliana".

