Invasione con mezzi militari e bulldozer all' alba Israele la tremenda vendetta contro Hamas un anno dopo le stragi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che l'esercito israeliano (Idf) ha preso d'assalto all'la città di Jenin, in Cisgiordania. Un corrispondente dell'agenzia ha riferito che diversi veicoli, accompagnati da, sono entrati nella città, dirigendosi verso i quartieri orientali di Halima al-Saadia e al-Bayader. Secondo il corrispondente, le forze dell'Idf hcircondato l'ospedale governativo di Jenin e hchiuso le strade circostanti. Un'azione forte all', proprio nel giorno del tragico primo anniversario delledi civili israeliani del 7 ottobre a opera dei terroristi palestinesi. Proprio a questo riguardo, il comune di Petah Tikva, nel centro di, ha annunciato che l'ostaggio Idan Shtivi, 28 anni, è stato assassinato il 7 ottobre 2023 al festival Nova di Reim e il suo corpo è trattenuto a Gaza, come riporta Haaretz. (Liberoquotidiano.it)