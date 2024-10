Incidente frontale tra tre automobili, un uomo e due donne in ospedale nell’Avellinese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre veicoli si sono scontrati a Mercogliano (Avellino), ferite in modo non grave le persone a bordo; l'Incidente ha mandato in tilt il traffico in zona. Fanpage.it - Incidente frontale tra tre automobili, un uomo e due donne in ospedale nell’Avellinese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre veicoli si sono scontrati a Mercogliano (Avellino), ferite in modo non grave le persone a bordo; l'ha mandato in tilt il traffico in zona.

Incidente frontale con un camion - liberato dall'intervento dei vigili del fuoco - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa mattina intorno alle 11:30 nel comune di San Casciano, in via Borromeo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta... (Firenzetoday.it)

Incidente a Impruneta : frontale tra due auto in Via Cassia - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Questa mattina, poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Via Cassia, nel comune di Impruneta, all’altezza del cimitero degli Americani, per un incidente stradale che ha visto lo scontro frontale tra due auto. I... (Firenzetoday.it)

Incidente a Fenegrò : frontale tra due donne - Una delle due donne è apparsa ferita in modo piuttosto. Intorno alle ore 11 due auto guidate da una ragazza di 24 anni e da una donna di 53 si sono scontrate mentre percorrevano via Como. . L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 28. Scontro frontale a Fenegrò nella mattina del 5 ottobre ... (Quicomo.it)