«Il progetto non rispetta né le persone né l'ambiente: diffuse informazioni scorrette» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Silvana Maserati, candidata alle elezioni regionali del 2024 per la provincia di Piacenza con il Movimento 5 Stelle, interviene duramente in seguito all’incontro "10 milioni di euro per le aree interne" tenutosi a Travo, nei giorni scorsi. «L’evento, che avrebbe dovuto concentrarsi sulle aree Ilpiacenza.it - «Il progetto non rispetta né le persone né l'ambiente: diffuse informazioni scorrette» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Silvana Maserati, candidata alle elezioni regionali del 2024 per la provincia di Piacenza con il Movimento 5 Stelle, interviene duramente in seguito all’incontro "10 milioni di euro per le aree interne" tenutosi a Travo, nei giorni scorsi. «L’evento, che avrebbe dovuto concentrarsi sulle aree

Laboratori galleggianti - spiagge fatte di stelle e il vento che spinge Luna Rossa : così i bambini imparano a rispettare l'Oceano. Lorenzo Bertelli racconta il progetto Sea Beyond - Unesco, Gruppo Prada e Luna Rossa Prada Pirelli presentano a Barcellona la nuova edizione dell’Ocean&Climate Village, una mostra di Sea Beyond, il programma educativo nato per sottolineare l’importanza della sostenibilità negli sport marittimi e il contributo che le grandi aziende e le ... (Vanityfair.it)

Ex Whirlpool - Granisso : “Progetto Italian Green Factory avanti rispettando step prefissati” - (Adnkronos) – "Il progetto Italian Green Factory per la reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool di Napoli sta andando avanti rispettando gli step prefissati nonostante la sua grande complessità. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. irca ... (Webmagazine24.it)

Ex Whirlpool - Granisso : “Progetto Italian Green Factory avanti rispettando step prefissati” - A Napoli 'entro 12 mesi al via produzione power skid e inseguitori solari' "Il progetto Italian Green Factory per la reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool di Napoli sta andando avanti rispettando gli step prefissati nonostante la sua grande complessità. Ricordiamo tra gli obiettivi ... (Sbircialanotizia.it)