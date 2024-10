Ilfoglio.it - Il cowboy trumpiano a Pontida: "Giorgia è moderata, Donald e Matteo sono più simili"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Dirò a Trump che la Lega di Salvini è in salute”, dice al Foglio Mark Ivanyo, fondatore dei “Republicans for National Renewal” e vicino all’ex presidente americano. La sua organizzazione collabora con il Partito Repubblicano e Ivanyo è intervenuto sabato sera alladei giovani. Dal palco ha parlato indossando un cappello dae un vestito a stelle e strisce con i colori degli Stati Uniti di America. Domenica è ancora sul pratone, che si gode lo spettacolo e i discorsi di Viktor Orbàn e Geert Wilders. “Trump e Salvinidue politici moltotra loro.Meloni è esponente di una destra. Se Trump a novembre vincerà le elezioni presidenziali, il nostro augurio è che anche la vostra premier si decida a spostarsi più verso le nostre posizioni. Per ora il nostro alleato naturale è Salvini.