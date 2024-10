Idf:a Beirut colpita sede 007 Hezbollah (Di lunedì 7 ottobre 2024) 3.22 I caccia israeliani hanno colpito diversi obiettivi legati a Hezbollah a Beirut, tra cui il quartier generale dell'intelligence del gruppo, centri di comando e infrastrutture terroristiche, secondo quanto riportato dall'IDF. Durante i raid sono state di distrutte strutture di stoccaggio di armi, come confermato dalle esplosioni secondarie rilevate. Gli attacchi si sono estesi anche al sud del Libano e alla valle della Beqaa, colpendo depositi di armi, altre infrastrutture e un centro di comando di Hezbollah. (Servizitelevideo.rai.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) 3.22 I caccia israeliani hanno colpito diversi obiettivi legati a, tra cui il quartier generale dell'intelligence del gruppo, centri di comando e infrastrutture terroristiche, secondo quanto riportato dall'IDF. Durante i raid sono state di distrutte strutture di stoccaggio di armi, come confermato dalle esplosioni secondarie rilevate. Gli attacchi si sono estesi anche al sud del Libano e alla valle della Beqaa, colpendo depositi di armi, altre infrastrutture e un centro di comando di

Israele attacca moschea a Gaza: 21 morti. Nella notte bombe su Beirut: “raid mirati su depositi di armi hezbollah” - Roma, 6 ottobre 2024 – Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, Israele non dà tregua ai nemici che le hanno portato l’inferno in casa. Secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza, 21 persone sono morte in un attacco israeliano contro una moschea, che – secondo l’esercito israeliano – ... (Quotidiano.net)

Idf, 'raid mirati su depositi di armi di Hezbollah a Beirut' - L'Aeronautica militare israeliana ha condotto durante la notte "attacchi mirati contro una serie di depositi di armi e siti di infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nell'area di Beirut": lo rende noto su Telegram l'esercito israeliano (Idf). ... (Quotidiano.net)

Lo «strano» rapporto con Hezbollah dei giovani cristiani di Beirut - «Non possiamo dimenticare quello che Hezbollah ha fatto al Libano e a noi, ma a voler essere completamente onesti bisogna riconoscere che sono gli unici che hanno difeso i confini […] The post Lo «strano» rapporto con Hezbollah dei giovani cristiani di Beirut first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Israele minaccia l'Iran: "Teheran come Gaza". Ancora bombe sulla Striscia e su beirut - Nuovi attacchi israeliani contro beirut sud I media statali libanesi affermano che due attacchi israeliani hanno colpito beirut sud. I raid arei sarebbero avvenuti poco dopo l'appello dell'esercito is ...(msn.com)

Israele bombarda moschea a Gaza: 21 persone uccise - Alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre, Israele ha intensificato le operazioni militari contro i suoi nemici, portando avanti una serie di attacchi mirati che hanno scosso la regione. Nella nott ...(informazione.it)

Media Libano, altri 4 raid israeliani su periferia sud di beirut - L'agenzia ufficiale libanese Ani riporta che Israele ha lanciato ieri sera quattro raid aerei contro la periferia sud di beirut, roccaforte di hezbollah bombardata da diversi giorni, dove l'Idf aveva ...(ansa.it)