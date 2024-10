361magazine.com - Grande Fratello, Shaila sbotta: “Non capisce mai niente, lo capisce in puntata”

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024)mette in chiaro la situazione con Lorenzo e Javier. Ecco cosa sta accadendo in direttaGatta negli ultimi giorni in Casa ha fatto tanti passi indietro sia con Javier che con Lorenzo. La giovane ballerina infatti ha preferito prendere le distanze e continuare a viversi la sua esperienza da sola.nel corso della diretta ascoltando le parole di Lorenzo: “Conè scattata una scintilla fisica, mentale fin dal primo giorno che ci siamo incontrati per me, quando ci guardiamo io sento qualcosa. Mi piace”. Leggi anche: Jannik Sinner si sposa? La risposta del tennista Ecco le sue dichiarazionihato: “Guarda caso durante il tango gli è scattato qualcosa. Ma è incredibile questo ragazzo, nonmai, loin”.