Francis Ford Coppola su Joker: Folie à Deux e Todd Phillips: "E' un passo avanti al pubblico"

Francis Ford Coppola ha elogiato Joker: Folie à Deux (qui la recensione) e il regista Todd Phillips. Il controverso sequel ha esordito in sala ben al di sotto delle aspettative dopo essere diventato il primo film di fumetti della storia a ricevere un D CinemaScore. Nonostante le reazioni negative di molti fan, il film ha la sua quota di difensori e ora può contare Coppola tra loro. "Fin dal meraviglioso Una notte da leoni, è sempre stato un passo avanti al pubblico, non facendo mai ciò che si aspettavano. Congratulazioni a Joker: Folie à Deux", ha scritto Coppola su Instagram.

