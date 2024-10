Ferragni rischia il processo, Morvillo: "Vuole uscirne pulita". L'ipotesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non poteva mancare, a Zona bianca, una parentesi dedicata a Chiara Ferragni, che dopo la chiusura delle indagini rischia il processo. “Artifizi” e “raggiri” che hanno finito per indurre in errore gli acquirenti e procurare un “ingiusto profitto” per un totale di circa 2 milioni di euro alle società dell'imprenditrice digitale più famosa al mondo. I comunicati stampa e i post su Instagram dell'influencer erano “pubblicità ingannevole” e diffondevano “informazioni fuorvianti” sulle donazioni benefiche associate al pandoro Balocco e alle uova di pasqua Dolci Preziosi, entrambi “limited edition” marchiati dalla star del web. Candida Morvillo, che dall'inizio dello scandalo si è interessata al caso, è intervenuta in studio. Quali saranno le conseguenze? Che cosa cambierà in termini di consensi? "Ha perso 1 milione di follower su 30 milioni. Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non poteva mancare, a Zona bianca, una parentesi dedicata a Chiara, che dopo la chiusura delle indaginiil. “Artifizi” e “raggiri” che hanno finito per indurre in errore gli acquirenti e procurare un “ingiusto profitto” per un totale di circa 2 milioni di euro alle società dell'imprenditrice digitale più famosa al mondo. I comunicati stampa e i post su Instagram dell'influencer erano “pubblicità ingannevole” e diffondevano “informazioni fuorvianti” sulle donazioni benefiche associate al pandoro Balocco e alle uova di pasqua Dolci Preziosi, entrambi “limited edition” marchiati dalla star del web. Candida, che dall'inizio dello scandalo si è interessata al caso, è intervenuta in studio. Quali saranno le conseguenze? Che cosa cambierà in termini di consensi? "Ha perso 1 milione di follower su 30 milioni.

