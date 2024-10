FC 25 Nuovo Obiettivo Live: Gloria nazionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live Gloria nazionale uscito in data 7 ottobre 2024. Nuovo Obiettivo Live Gloria nazionale Mostra il tuo orgoglio nazionale in questa Amichevole Ultimate Team Live! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 7 ottobre – Scadenza: 11 ottobre   1 –  Segnane 12 Gioca 10 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: EVO Arena. Premio: 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP 2 – Giocane 3 Gioca 3 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Gloria nazionale. Premio: 1x 81+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 3 – Giocane 6 Gioca 6 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Gloria nazionale. Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live: Gloria nazionale Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatouscito in data 7 ottobre 2024.Mostra il tuo orgoglioin questa Amichevole Ultimate Team! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 7 ottobre – Scadenza: 11 ottobre   1 –  Segnane 12 Gioca 10 partite in Amichevoli Ultimate Team: EVO Arena. Premio: 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP 2 – Giocane 3 Gioca 3 partite in Amichevoli Ultimate Team. Premio: 1x 81+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 3 – Giocane 6 Gioca 6 partite in Amichevoli Ultimate Team

