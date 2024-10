Crimea, diverse esplosioni nella notte (Di lunedì 7 ottobre 2024) 1.51 Una serie di esplosioni sono state udite nella notte nella Crimea occupata: lo riporta Rbc Ucraina, che cita il canale Telegram Crimean Wind. Secondo il canale, sono state udite sette esplosioni e spari vicino alla base aerea di Saki, a Novofedorivka. Inoltre, esplosioni sono state udite nel distretto di Sinferopoli. Secondo alcuni canali Telegram un numero imprecisato di droni si stava dirigendo verso la città occupata di Sinferopoli. (Di lunedì 7 ottobre 2024) 1.51 Una serie disono state uditeoccupata: lo riporta Rbc Ucraina, che cita il canale Telegramn Wind. Secondo il canale, sono state udite settee spari vicino alla base aerea di Saki, a Novofedorivka. Inoltre,sono state udite nel distretto di Sinferopoli. Secondo alcuni canali Telegram un numero imprecisato di droni si stava dirigendo verso la città occupata di Sinferopoli. (Servizitelevideo.rai.it)

