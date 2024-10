Ciclismo, Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali su pista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo su pista, in programma a Ballerup, in Danimarca, dal 16 al 20 ottobre. Dopo l’argento nella cronometro su strada a Zurigo, l’argento olimpico di Parigi 2024 annuncia il forfait nell’ultima grande manifestazione della stagione: “Chiuderò il 2024 con la Cro Race e la Gran Piemonte. A livello individuale è stata una grande stagione con l’argento olimpico e mondiale. In staffetta si poteva fare qualcosa in più. Non ho deciso l’anno prossimo su cosa mi concentrerò, sicuramente darò più spazio alla strada e meno alla pista”. Ciclismo, Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali su pista SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nonaidisu, in programma a Ballerup, in Danimarca, dal 16 al 20 ottobre. Dopo l’argento nella cronometro su strada a Zurigo, l’argento olimpico di Parigi 2024 annuncia il forfait nell’ultima grande manifestazione della stagione: “Chiuderò il 2024 con la Cro Race e la Gran Piemonte. A livello individuale è stata una grande stagione con l’argento olimpico e mondiale. In staffetta si poteva fare qualcosa in più. Non ho deciso l’anno prossimo su cosa mi concentrerò, sicuramente darò più spazio alla strada e meno alla”.nonaisuSportFace.

