Chi è Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci (Di lunedì 7 ottobre 2024) Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei. Madre e figlia sono legate da un profondo affetto e da una complicità che salta subito agli occhi quando sono insieme: non solo per via della carriera e degli interessi condivisi, ma anche alle dolorose esperienze del passato che hanno affrontato sostenendosi a vicenda. Chi è Angelica Amodei Nata a Roma il 31 marzo 1976, Angelica Amodei è una giornalista, esperta di benessere e figura televisiva molto apprezzata. figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, notissimo dirigente Rai venuto a mancare nel 2014. Cresciuta in una famiglia amante della televisione, Angelica porta avanti una carriera come giornalista diventando professionista a metà degli anni ‘90. Lavora per alcune testate e, con il passare del tempo, inizia a dedicarsi al mondo del food e del benessere. Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è ladie Alberto. Madre esono legate da un profondo affetto e da una complicità che salta subito agli occhi quando sono insieme: non solo per via della carriera e degli interessi condivisi, ma anche alle dolorose esperienze del passato che hanno affrontato sostenendosi a vicenda. Chi èNata a Roma il 31 marzo 1976,è una giornalista, esperta di benessere e figura televisiva molto apprezzata.die Alberto, notissimo dirigente Rai venuto a mancare nel 2014. Cresciuta in una famiglia amante della televisione,porta avanti una carriera come giornalista diventando professionista a metà degli anni ‘90. Lavora per alcune testate e, con il passare del tempo, inizia a dedicarsi al mondo del food e del benessere.

Dilei.it - Chi è Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci

La riservata vita di Angelica amodei, giornalista e figlia della presentatrice Rosanna Lambertucci - Angelica amodei, figlia della celebre Rosanna Lambertucci, è una giornalista di successo nel settore benessere e food, che mantiene una vita privata riservata e un forte legame con la madre. (ecodelcinema.com)

Nascondeva cocaina e armi in casa: assolto "Lelluccio 'O Sossio" - Arriva l'assoluzione per un classe '77 di Giugliano, S. C. detto “Lelluccio O' Sossio”, pluripregiudicato, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ricettazione di una pistola Beretta 7 ... (napolitoday.it)

Storico ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la prima volta! - Storico ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la prima volta!bella bambina, stiamo parlando di [Giornatan Giannotti ... (ilvicolodellenews.it)