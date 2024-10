Calamità naturali, cosa c'è da sapere e da fare: al via la campagna "Io non rischio" (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile insieme all'assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, sostiene anche quest’anno l’iniziativa “Io Non rischio” promossa in Città dalle associazioni di Volontariato e Protezione Civile di concerto con il Messinatoday.it - Calamità naturali, cosa c'è da sapere e da fare: al via la campagna "Io non rischio" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile insieme all'assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, sostiene anche quest’anno l’iniziativa “Io Non” promossa in Città dalle associazioni di Volontariato e Protezione Civile di concerto con il

Maltempo e alluvioni, in Piemonte oltre 2 milioni per interventi urgenti a seguito di calamità naturali - La Regione Piemonte ha approvato l'impegno di oltre 2,2 milioni di euro per finanziare interventi di pronto soccorso e ripristino necessari a seguito di calamità naturali, come previsto dalla legge regionale 38/78. . . Questi fondi, destinati al bilancio pluriennale 2024-2026, saranno utilizzati ... (Leggi la notizia)

Sono necessari interventi pubblici contro le calamità naturali - potrà riassicurare il rischio“. La soluzione che Assoedilizia ha lanciato anni fa con la sua polizza di assicurazione della responsabilità civile per i risarcimenti a terzi in caso di rischi catastrofali è un primo passo di supplenza, ma certo non prescinde dall’intervento pubblico. *Presidente ... (Leggi la notizia)

Allarme calamità naturali. Allo studio tredici piani : "Vie di fuga e operazioni" - In questa fase, quindi, è necessario individuare le figure che gestiscano le varie fasi operative e le funzioni dei centri operativi comunali (Coc). Un confronto necessario, oltre che alla fotografia attuale degli assets a disposizione, anche per definire le varie procedure operative di intervento ... (Leggi la notizia)