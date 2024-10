Beatrice Luzzi, gieffini la attaccano: “Fa l’avvocato del diavolo, vuole provocare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) gieffini svelano cosa pensano di Beatrice Luzzi come opinionista al GF, volano dure critiche Il comportamento di Beatrice Luzzi non convinci i gieffini, cosa hanno detto sull’opinionista del GF Beatrice Luzzi sta affiancando Alfonso Signorini nei panni di opinionista al Grande Fratello, non tutti però stanno sempre apprezzando il suo modo di fare. Alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality hanno svelato cosa pensano di lei e non le hanno risparmiato pungenti critiche. Beatrice Luzzi nello studio del GF Durante una chiacchierata con Shaila e Iago nella casa Luca Calvani riferendosi all’attrice ha detto: “Beatrice è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro. Ed è come se dicesse al pubblico ‘allora mi metto di traverso nella maniera opposta’. Io le scelte che fa non le capisco. Sembra che scelga di fare il bastian contrario. Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)svelano cosa pensano dicome opinionista al GF, volano dure critiche Il comportamento dinon convinci i, cosa hanno detto sull’opinionista del GFsta affiancando Alfonso Signorini nei panni di opinionista al Grande Fratello, non tutti però stanno sempre apprezzando il suo modo di fare. Alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality hanno svelato cosa pensano di lei e non le hanno risparmiato pungenti critiche.nello studio del GF Durante una chiacchierata con Shaila e Iago nella casa Luca Calvani riferendosi all’attrice ha detto: “è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro. Ed è come se dicesse al pubblico ‘allora mi metto di traverso nella maniera opposta’. Io le scelte che fa non le capisco. Sembra che scelga di fare il bastian contrario.

