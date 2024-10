Auto finisce fuoristrada e si rovescia: due feriti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poco prima delle 13:30, di oggi, lunedì 7 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in via Longare a Torri di Quartesolo per un’Auto finita rovesciata su un fianco dopo essere finita fuoristrada, divelto un contatore del gas di un’abitazione: due feriti.La squadra dei Vicenzatoday.it - Auto finisce fuoristrada e si rovescia: due feriti Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poco prima delle 13:30, di oggi, lunedì 7 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in via Longare a Torri di Quartesolo per un’finitata su un fianco dopo essere finita, divelto un contatore del gas di un’abitazione: due.La squadra dei

