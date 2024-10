ATP Shanghai, la pioggia cambia ancora il programma: nuovo orario per Musetti, giocherà indoor (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una situazione complicata a Shanghai. Nel Masters1000 in Cina, ultimo appuntamento dello swing asiatico del tennis, la pioggia continua a condizionare l’agire dei giocatori e degli organizzatori. I “capricci” di Giove Pluvio sono ormai da tre giorni che fanno capolino e diversi incontri sono stati cancellati in queste ore, ovvero quelli previsti sui campi esterni e sprovvisti della copertura. In altre parole, si è potuto giocare e completare lo schedule solo sul Centrale con il tetto, dove per esempio Jannik Sinner ha già affrontato due incontri e si è qualificato agli ottavi di finale, come anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Discorso diverso per altri tennisti. Pertanto, quest’oggi si è pensato di agire per quest’emergenza che si è venuta a creare. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una situazione complicata a. Nel Masters1000 in Cina, ultimo appuntamento dello swing asiatico del tennis, lacontinua a condizionare l’agire dei giocatori e degli organizzatori. I “capricci” di Giove Pluvio sono ormai da tre giorni che fanno capolino e diversi incontri sono stati cancellati in queste ore, ovvero quelli previsti sui campi esterni e sprovvisti della copertura. In altre parole, si è potuto giocare e completare lo schedule solo sul Centrale con il tetto, dove per esempio Jannik Sinner ha già affrontato due incontri e si è qualificato agli ottavi di finale, come anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Discorso diverso per altri tennisti. Pertanto, quest’oggi si è pensato di agire per quest’emergenza che si è venuta a creare. (Oasport.it)

Oasport.it - ATP Shanghai, la pioggia cambia ancora il programma: nuovo orario per Musetti, giocherà indoor

