Atletica Clement Kimutai Kemboi scompare in Kenya in circostanza misteriose

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto nel mondo dell’leggera e in particolare in. Dopo la scomparsa di Kipyegon Bett, morto a causa di un’insufficienza renale ed epatica, muore anche: il 32enne è stato trovato impiccato a un albero come riportato da Daily Nation, quotidiano di Nairobi.non era stato rintracciato da nessuno da quattro giorni e la polizia ha ricondotto al suicidio la causa del decesso: il cadavere diè stato ritrovato esattamente nella fattoria della scuola superiore St. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten.aveva conquistato la medaglia d’oro nei 3000 siepi ai Giochi Africani 2015 e aveva un personale di 8’10”65 stabilito in Diamond League: un curriculum non indifferente. Ancora siamo in attesa dell’autopsia per dettagli ulteriori sulle circostanze.