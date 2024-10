Aggressione in carcere a Bergamo | detenuto si scaglia contro gli agenti 7 feriti

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024). Nuovainai danni deglidi Polizia Penitenziaria: l’ultimo caso risale alla serata di sabato 5 ottobre quando, secondo quanto denuncia la Fns Cisl, un giovane“già tristemente noto alle cronache penitenziarie si è contraddistinto per un contegno immotivatamente violento. E purtroppo anche stavolta il bilancio dei danni patiti da parte poliziotti penitenziari intervenuti per gestire le intemperanze delsono ingenti, infatti, almeno 6 colleghi coinvolti unitamente al loro Comandante, intervenuto sul posto per coordinare gli interventi, sono rimasti gravemente contusi”. “Le motivazioni di tanta aggressività sono ancora al vaglio degli operatori, ma parrebbe sia dipeso da non accolte richieste di somministrazione di farmaci, in quantitativo ulteriore a quella già prescritta in terapia – continua la Fns Cisl di-.