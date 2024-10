A Roma per la Palestina eravamo migliaia. Malgrado il ‘black mirror’ allestito da Piantedosi e Meloni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per gli appassionati del genere “distopia”, il 5 ottobre il governo Meloni ha reso concreto ciò che molti film e serie presentano come mera rappresentazione immaginaria di un futuro spaventoso. Mancavano il riconoscimento biometrico e il controllo dell’iride e avremmo potuto pensare di trovarci sul set di una nuova puntata di “Black Mirror”. Invece no, eravamo in una piazza a Roma in un sabato d’autunno in cui sole e pioggia si sono alternati di continuo. Forse meno affascinante, ma tremendamente più reale. Potere politico e mediatico hanno costruito un climax che ha raggiunto l’acme il 5 ottobre. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per gli appassionati del genere “distopia”, il 5 ottobre il governoha reso concreto ciò che molti film e serie presentano come mera rappresentazione immaginaria di un futuro spaventoso. Mancavano il riconoscimento biometrico e il controllo dell’iride e avremmo potuto pensare di trovarci sul set di una nuova puntata di “Black Mirror”. Invece no,in una piazza ain un sabato d’autunno in cui sole e pioggia si sono alternati di continuo. Forse meno affascinante, ma tremendamente più reale. Potere politico e mediatico hanno costruito un climax che ha raggiunto l’acme il 5 ottobre.

