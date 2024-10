Tragedia in mattinata: morta una bambina di un anno (Di domenica 6 ottobre 2024) Tragedia nel Comune di Moconesi, in una frazione del paese nell'entroterra genovese. Una bambina di un anno ha perso la vita in seguito a una crisi intestinale. Inutili tutti i tentativi di soccorso.È successo nella mattinata di domenica 6 ottobre 2024, una missione del 118 partita (Di domenica 6 ottobre 2024)nel Comune di Moconesi, in una frazione del paese nell'entroterra genovese. Unadi unha perso la vita in seguito a una crisi intestinale. Inutili tutti i tentativi di soccorso.È successo nelladi domenica 6 ottobre 2024, una missione del 118 partita (Genovatoday)

