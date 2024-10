Tony Effe infiamma Roma: sul palco anche Emma, Geolier e Gaia – Video (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Grazie a tutti, siete la mia famiglia”. Così Tony Effe ha ringraziato il pubblico Romano dal palco del Palazzo dello Sport, dove ieri sera ha registrato il tutto esaurito per il suo debutto da solista nei palazzetti. Un concerto atteso da mesi, che ha visto l’icona della trap italiana infiammare i fan con i suoi brani più celebri, da ‘Boss’ a ‘Cambiare adesso’, da ‘Taxi sulla Luna’ a ‘Cadillac’. A rendere ancora più speciale la prima data dell’Iconic Tour, la presenza di numerosi ospiti di rilievo della scena urban e rap italiana: Emma Marrone, Side, Geolier, Icy Subzero, Gaia, Bresh e Tedua hanno condiviso il palco con Tony Effe. Chi si aspettava riferimenti a Fedez, magari sulle note di ‘Chiara’ o con un nuovo dissing, è rimasto deluso: nessuna parola sull’argomento. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Grazie a tutti, siete la mia famiglia”. Cosìha ringraziato il pubblicono daldel Palazzo dello Sport, dove ieri sera ha registrato il tutto esaurito per il suo debutto da solista nei palazzetti. Un concerto atteso da mesi, che ha visto l’icona della trap italianare i fan con i suoi brani più celebri, da ‘Boss’ a ‘Cambiare adesso’, da ‘Taxi sulla Luna’ a ‘Cadillac’. A rendere ancora più speciale la prima data dell’Iconic Tour, la presenza di numerosi ospiti di rilievo della scena urban e rap italiana:Marrone, Side,, Icy Subzero,, Bresh e Tedua hanno condiviso ilcon. Chi si aspettava riferimenti a Fedez, magari sulle note di ‘Chiara’ o con un nuovo dissing, è rimasto deluso: nessuna parola sull’argomento.

