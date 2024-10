Serie A, la Roma si ferma ancora: solo un punto a Monza | CLASSIFICA (Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro passo falso della Roma nella 7ª giornata del campionato di Serie A e il bilancio sulla prima parte della squadra giallorossa non è positivo. Il ribaltone in panchina con l’arrivo di Juric al posto di De Rossi ha portato solo un leggero passo in avanti e la posizione dell’ex Torino è già sotto osservazione. Continua a circolare, infatti, la voce sul ritorno proprio di De Rossi. La gara sul campo del Monza si è conclusa sul risultato di 1-1. Nella prima frazione gli ospiti sprecano troppo. La Roma passa nella ripresa grazie ad un gol di Dovbyk, bravo a sfondare la difesa di Nesta. Passano 9 minuti ed è Dany Mota a siglare il definitivo 1-1. I giallorossi ci provano ma il risultato non cambia più. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro passo falso dellanella 7ª giornata del campionato diA e il bilancio sulla prima parte della squadra giallorossa non è positivo. Il ribaltone in panchina con l’arrivo di Juric al posto di De Rossi ha portatoun leggero passo in avanti e la posizione dell’ex Torino è già sotto osservazione. Continua a circolare, infatti, la voce sul ritorno proprio di De Rossi. La gara sul campo delsi è conclusa sul risultato di 1-1. Nella prima frazione gli ospiti sprecano troppo. Lapassa nella ripresa grazie ad un gol di Dovbyk, bravo a sfondare la difesa di Nesta. Passano 9 minuti ed è Dany Mota a siglare il definitivo 1-1. I giallorossi ci provano ma il risultato non cambia più. (Calcioweb.eu)

